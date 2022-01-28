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Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики РФ

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Президент России Владимир Путин после совещания Совета безопасности поручил доработать проект новой концепции внешней политики страны. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков 28 января.

«Сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», — ответил Песков на вопрос «РИА Новости».

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Ранее в этот день стало известно, что треть из опрошенных жителей Земли считает, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире. По данным глобального опроса, проводившегося Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом «Ромир» в конце 2021 года в 45 странах мира, наиболее стабилизирующей ее считают в Албании (86%), Вьетнаме (76%), Сербии (64%), Казахстане (62%) и Индии (57%).

Вместе с тем в последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может, передавал сайт «Газета.Ru».

27 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток – 2» (СП-2) будет остановлен, если Россия предпримет попытки напасть на Украину. Дипломат добавила, что Вашингтон и его союзники придерживаются единого мнения в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ Москве в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

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