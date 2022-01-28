Треть жителей Земли позитивно оценили внешнюю политику РФ

Треть из опрошенных жителей Земли считают, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире. Об этом свидетельствуют данные глобального опроса, проводившегося Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом «Ромир» в конце 2021 года в 45 странах мира, передает 28 января «Газета.Ru».

Влияние внешней политики РФ на ситуацию в мире позитивно воспринимают 29% опрошенных.

Наиболее стабилизирующей ее считают в Албании (86%), Вьетнаме (76%), Сербии (64%), Казахстане (62%) и Индии (57%). Респонденты в этих странах отмечают положительное влияние России в мире чаще, чем сами россияне (44%).

Имидж США улучшается после ухода из Белого дома бывшего президента страны Дональда Трампа. Индекс поддержки внешней политики Соединенных Штатов теперь составляет –2, три года назад он был равен –28.

При этом оценка американцами собственной политики улучшилась и находится на самой высокой за последние несколько лет позиции — 35%. Негативный характер влияния внешней политики США отметили 42% населения. Штаты наиболее негативно воспринимаются на Ближнем Востоке, в России (58%) и Западной Азии.

Согласно результатам опроса, внешнюю политику Китая на планете воспринимают как дестабилизирующую. Индекс ее поддержки равен –18. Негативно ее оценивают на Ближнем Востоке, в Европе, Южной Корее, Вьетнаме, Австралии, Швейцарии и Индии.

Наиболее позитивную оценку внешняя политика КНР получила от жителей Албании (79%), Кении, Малайзии и Нигерии (по 64%), Пакистана (58%), Сербии (56%) и Таиланда (53%). При этом люди в Африке и в России (40%) сочли политику Пекина стабилизирующей.

Четверть респондентов не смогли сформировать свое мнение относительно внешней политики России, а 46% опрошенных назвали ее дестабилизирующей. Индекс поддержки составляет –17. Самые негативные оценки она получила на Украине (74%), в Австрии (70%), Германии, самопровозглашенном Косово и Польше — по 69%, Чехии (68%), Швейцарии (66%), Австралии (65%). Также ее негативно оценили в США (57%) и на Ближнем Востоке (56%).

Внешняя политика Евросоюза воспринимается как стабилизирующая, индекс поддержи составляет +18.

В декабре 2021 года сообщалось, что 52% жителей США считают Китай наибольшей угрозой и только 14% — Россию. Для сравнения, в 2018 году главную угрозу в Китае видел только 21% американцев, а на РФ указали тогда 30%.