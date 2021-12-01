Больше половины американцев назвали КНР главной угрозой США

Больше половины жителей США считают Китай наибольшей угрозой и только 14% — Россию. Об этом стало известно во вторник, 30 ноября.

«В первый раз в нашем исследовании большинство американского народа идентифицировало единственную страну в качестве величайшей угрозы Соединенным Штатам — Китай», — приводит телеканал Fox выдержки из исследования Института Рональда Рейгана.

Всего на вопрос, в какой стране они видят наибольшую угрозу США, 52% респондентов назвали Китай. Для сравнения: в 2018 году главную угрозу в Китае видел только 21% американцев, а на Россию указали тогда 30%.

6 октября журналист Дэвид Пайн заявил, что Соединенные Штаты вполне обоснованно боятся рисков, связанных с потенциальным ядерным столкновением с Россией или Китаем.

13 сентября генерал Джон Хайтен заявил, что цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Россией и Китаем, ведь такая война приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

28 августа экс-помощник американского госсекретаря по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в своей статье для The National Interest высказал мнение, что в потенциальной войне с Китаем и Россией у Соединенных Штатов мало шансов на победу. Он считает, что такая война полностью истощит американскую армию.