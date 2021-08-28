Политолог предрек США провал в теоретической войне с Китаем и РФ

В потенциальной войне с Китаем и Россией у Соединенных Штатов мало шансов на победу. Такое мнение высказал экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в субботу, 28 августа, в своей колонке в журнале The National Interest.

Он подчеркнул, что в случае военного конфликта с Китаем или Россией США понадобятся «огромные общенациональные усилия», каких страна много поколений не знала.

Митчелл считает, что такая потенциальная война полностью истощит американскую армию.

«По сути дела, Америка будет вынуждена воевать с армиями, которые используют ресурсы половины Евразии. Такая война перенапряжет силы американской армии, а может быть, даже полностью истощит их», — отметил он.

Экс-помощник госсекретаря даже поставил под вопрос, будут ли вообще существовать США, в случая ядерной конфронтации.

Митчелл сделал вывод, что главной стратегией Вашингтона на сегодня должно быть недопущение войны на два фронта с Китаем и Россией. Также он отметил, что с 2018 года национальная стратегия США ориентирована на ведение войны с самым боеспособным противником — Китаем.

В четверг, 26 августа, эксперт издания The Economist Нил Фергюсон рассказал, что крах американской гегемонии может обернуться большой мировой войной. Фергюсон в условиях, с одной стороны, заката американского господства, с другой — наращивания мощи Китая предрек неизбежное столкновение государств в Восточной Азии.