Китайский связной: кто станет послом США в Пекине

Президент США Джозеф Байден предложил назначить послом США в Китае Николаса Бёрнса. Это карьерный дипломат, с нормальными отношениями как с демократами, так и республиканцами. До этого Вашингтоне предпочитал отправлять в Пекин политических назначенцев. О том, как сейчас складываются отношения Китая и США, какую роль в этом противостоянии играет Россия — в материале «Известий».

«Рабочая лошадка»

«Сегодня президент США Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть <...> Николаса Бёрнса <...> на должность чрезвычайного и полномочного посла в КНР», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Теперь его кандидатуру предстоит утвердить Сенату.

У Бёрнса богатый дипломатический опыт: до этого он возглавлял пресс-службу Госдепа в администрации Билла Клинтона, был послом США в Греции, а также четыре года — постоянным представителем США при НАТО. Сейчас он преподает на одном из факультетов Гарвардского университета — в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди.

Китайский связной Николас Бёрнс Фото: Global Look Press/Ron Sachs/CNP

В отличие от Николаса Бёрнса, предыдущие четыре посла США в Китае были политиками, а не карьерными дипломатами. Впрочем, и Бёрнс вовсе не специалист по Китаю. Зато у него довольно тесные связи с президентом США Джозефом Байденом. Он был советником во время предвыборной кампании будущего главы государства, к тому же на протяжении многих лет активно сотрудничал с некоторыми доверенными лицами Байдена, включая нынешнего госсекретаря Энтони Блинкена. Но и с республиканцами у Бёрнса сложились довольно неплохие отношения. С 2005 по 2008 год в республиканской администрации Джорджа Буша-младшего он был заместителем госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам.

Выбор в пользу Бёрнса — знак того, что Байден ищет новую модель общения с Пекином, полагает специалист по Азии в администрации бывшего президента США Барака Обамы Эван Медейрос. «Регулярный диалог на высоком уровне атрофировался перед лицом все возрастающей идеологической конкуренции. Нам нужна рабочая лошадка, а не выставочная. Мы хотим, чтобы наш посол был одним из ключевых игроков в наших отношениях [с Китаем], и нам нужен кто-то, кто бы разбирается в политике великих держав», — считает эксперт.

«Каждый обвиняет другого»

В последнее время отношения между странами все больше напоминают холодную войну. «Конфронтация США и Китая — первой и второй экономик мира — затрагивает все возможные вопросы, будь то торговля, технологии, коронавирус, статус Тайваня, военная деятельность Китая в Южно-Китайском море. При этом каждый обвиняет другого в намеренно провокационном поведении», — описывает происходящее Reuters.

В начале августа республиканцы из Палаты представителей США предоставили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае. «Мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки заболевания. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии», — говорится в сообщении члена комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола.

Китайский связной Фото: Global Look Press/Cheng Min/XinHua

По его словам, «лаборатория исследовала мутации вируса, чтобы увеличить его заразность», а также выяснить, насколько эффективна профилактика. В докладе также сообщается, что первые случаи заражения вирусом были в августе-сентябре 2019 года, а вовсе не в ноябре.

Первый замгоссекретаря Уэнди Шерман во время июльского визита в Китай сообщила об озабоченности США «антидемократическими репрессиями в Гонконге, злоупотреблениями в Тибете, геноцидом и преступлениями против человечности в Синьцзяне, ограничениями доступа к СМИ и свободе прессы». Она также выразила обеспокоенность Вашингтона поведением КНР в киберпространстве, в районе Тайваньского пролива, Южно-Китайском и Восточном морях. В ответ китайские власти заявили, что двусторонние отношения зашли в тупик исключительно по вине США.

Отношения с Пекином — одна из тем, которая объединяет демократов с республиканцами в Конгрессе. Обе партии выступают за ужесточение курса. Белый дом пока не определился со своей позицией.

С одной стороны, Бёрнс тесно связан с Демпартией, с другой — он не участвует во внутриполитических баталиях. Бывший посол Терри Брэнстед, которого назначил экс-президент США Дональд Трамп, покинул Пекин еще в октябре прошлого года. Брэнстед до назначения в Пекин был губернатором Айовы. Трамп надеялся, что политик сможет использовать связи с китайскими официальными лицами, в том числе с лидером Си Цзиньпином для того, чтобы помешать обострению торговых отношений. Но вместо этого страны оказались втянуты в торговую войну.

«Работа в качестве посыльного и рупора»

«Сейчас отношения с Китаем настолько важны, что Вашингтону не хотелось бы никаких непредвиденных обстоятельств. США хотели бы, чтобы каждое решение было четко сформулировано, продумано, не было сделано никаких ошибок на месте. Если раньше посольство США в Китае играло важную роль в американской политике по отношению КНР, то теперь роль посольства как субъекта принятия решений снижается. Для Вашингтона важно, чтобы посол был человеком знающим, карьерным дипломатом. Все делалось абсолютно в рамках дипломатического протокола и принятых правил и не было никаких действий по личной инициативе», — отметил в беседе с «Известиями» китаист Темур Умаров, эксперт по Центральной Азии Московского центра Карнеги.

Байден выбрал Бёрнса, пытаясь добиться, чтобы его кандидатура прошла в Сенате, пояснила в беседе с «Известиями» руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Виктория Журавлева. «Он искал внепартийного человека, компромиссную, нейтральную фигуру, не политика, того, кто меньше всего вызовет нареканий со стороны республиканцев. Вообще, процесс назначения через Сенат байденовских кандидатов идет очень медленно и тяжело. Президент успел пока продвинуть всего трех человек», — отметила американист.

Китайский связной Фото: Global Look Press/Liu Jie/XinHua

Относительно политики в Китае в Вашингтоне существует двухпартийный консенсус. И демократы, и республиканцы уверены, что Пекин — основная угроза для США. «Вашингтон должен максимально сфокусироваться на сдерживании Пекина и в экономическом, и в политическом плане, а также на противостоянии с ним. Сейчас США готовятся к одному из важнейших и длительных противостояний», — считает политолог.

Темур Умаров отмечает, что, хотя отношения Вашингтона и Пекина сильно ухудшились, говорить о катастрофически плохой ситуации все же не стоит. «С тех пор, как отношения ухудшились при Трампе, они заморозились в первые месяцы президентства Байдена. Нынешний этап я бы назвал моментом обдумывания своих шагов. Пока не было и встречи президента Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Но она несомненно произойдет. К этому тому моменту у сторон должна быть обновлена политика», — уверен китаист.

В двусторонних отношениях также необходимо учитывать место России. «США видят, как Россия сближается с Китаем, но при этом для них Москва не играет существенной роли. Там понимают, что пока рано говорить о каком-то военном союзе или о том, что российско-китайский союз представляет военную угрозу для Запада. Пока ничего такого не происходит, и на Западе это видят и пытаются разобраться с менее проблемным партнером в виде России. Теперь, когда более или менее налажены отношения с Москвой, США переключаются на Китай и на решение больших структурных проблем в отношениях с ним», — пояснил эксперт.