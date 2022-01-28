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В бундестаге раскритиковали слова Бербок о готовности включить СП-2 в санкции

США пообещали остановку СП-2 в случае «вторжения» России на Украину

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В случае «вторжения» России на Украину газопровод «Северный поток – 2» будет остановлен. Такое заявление в четверг, 27 января, сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, в ходе выступления перед журналистами.

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«США продолжают вести плотные и четкие переговоры с германскими союзниками. Поэтому сегодня я хочу откровенно Вам сказать, что если Россия «вторгнется» на Украину, то так или иначе проект «Северный поток – 2» больше не будет продвигаться вперед», — указала она.

Дипломат отметила, что Вашингтон и его союзники придерживаются единого мнения в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ Москве в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

Ранее в этот день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин готов включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Комментируя это решение, член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил, что правительство Германии играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода СП-2 в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. 26 января 2022 года стало известно, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH. Она станет владельцем и оператором 54-километрового участка СП-2, расположенного в территориальных водах Германии, и площадки береговых объектов в Любмине

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