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«Ветераны России» назвали провокацией показ фильма о коллаборационисте Нжде

Резяпов: показ фильма о коллаборационисте Гарегине Нжде является провокацией
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Председатель общероссийского общественного движения (ООД) «Ветераны России» Ильдар Резяпов в пятницу, 28 января, прокомментировал анонсированный показ фильма о коллаборационисте Гарегине Нжде в Союзе армян России в Москве.

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Он подчеркнул, что любые попытки оправдать нацистских преступников аморальны и кощунственны по отношению к памяти освободителей.

«Гарегин Нжде является коллаборационистом, который обучал диверсантов против Советской армии. Работая в Болгарии, подготавливал группу диверсантов, обучал ее для внедрения у себя на родине, в Армении, обучал разведывательно-диверсионным делам, подрывным делам, чтобы служить немцам против Советской армии. Любые попытки оправдать нацистских преступников <…> аморальны по своей природе и кощунственны по отношению к памяти освободителей, наших советских солдат», — приводит РЕН ТВ слова Резяпова.

Он отметил, что среди этнических армян насчитывается 106 Героев Советского Союза, о которых можно было бы показать фильм.

17 января ООД «Ветераны России» призвало к возбуждению уголовного дела против публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в РФ) по ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ («Реабилитация нацизма»). Эксперты ООД выявили в передаче, которую вел Шендерович, одобрение преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, неуважение к российскому обществу, сведениям о днях воинской славы и памятным датам РФ, связанным с защитой Отечества.

20 мая 2021 года президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» заявил, что страна всё чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. Эти попытки, по его мнению, предпринимают «разного рода русофобы». Оставлять это без реакции Москва не может.

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