Лавров назвал возможную причину эвакуации западных дипломатов из Киева

Эвакуация западных дипломатов из Киева может говорить о том, что они знают что-то, чего не знают другие. Об этом в пятницу, 28 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас американцы настолько стали откровенно и цинично использовать Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они уже говорят — не надо так обострять эту дискуссию, давайте убавим риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов? Кстати, про эвакуацию — кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы — канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные», — сказал он в интервью российским радиостанциям.

Лавров отметил, что Россия подумает о необходимости принять меры предосторожности в отношении российских дипломатов на Украине. Он не исключил то, что Россию могут ожидать провокации со стороны западных стран.

23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. Кроме того, ведомство выпустило рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

До этого в США заявили, что Россия якобы сама готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. Но в Министерстве иностранных дел РФ опровергли эту информацию.

24 января стало известно, что Германия уведомила Украину о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников своего посольства в Киеве.

25 января Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.