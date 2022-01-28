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Премьер Венгрии заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок газа

Премьер Венгрии хочет обсудить на встрече с Путиным увеличение поставок газа из РФ
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах обсудить увеличение объема поставок российского газа в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 28 января, сообщило агентство Bloomberg.

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«Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию от уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте», — отметил глава венгерского правительства.

20 января стало известно, что Орбан планирует посетить Россию 1 февраля. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в ходе визита будут обсуждаться расширение газового контракта с РФ, а также вопрос производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Венгрии.

3 декабря 2021 года Сийярто заявил, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, если хочет обезопасить поставки энергоносителей.

В октябре министр иностранных дел страны объявил о том, что Венгрия решила не поставлять газ через Украину, чтобы способствовать своей энергетической безопасности.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». Российская сторона и Будапешт подписали контракт на поставки этого ресурса сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход украинской территории.

Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в этом вопросе. По его словам, он должен заботиться лишь об интересах венгерского народа.

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