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Премьер-министр Венгрии посетит Россию 1 февраля

Премьер-министр Венгрии Орбан посетит Россию 1 февраля
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 февраля планирует посетить Россию. Об этом в четверг, 20 января, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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В ходе визита будет обсуждаться расширение газового контракта с РФ, а также вопрос производства вакцины «Спутник V» на территории Венгрии, отметил дипломат.

По словам Сийярто, власти страны рассчитывают, что проект строительства АЭС «Пакш-2» выйдет на этап становления в первой половине текущего года. «Мы также хотели бы, чтобы два новых реактора были запущены к концу десятилетия», — приводит ТАСС слова Сийярто.

Дипломат также добавил, что Венгрия надеется на успех переговоров России и США по безопасности.

3 декабря Сийярто заявил, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, если хочет обезопасить поставки энергоносителей.

14 октября Сийярто заявил, что Венгрия решила не поставлять газ через Украину, чтобы способствовать своей энергетической безопасности.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». Российская сторона и Будапешт подписали контракт на поставки этого ресурса сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход украинской территории.

Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в этом вопросе. По его словам, он должен заботиться лишь об интересах венгерского народа.

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