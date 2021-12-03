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Глава МИД Венгрии призвал ЕС к диалогу с РФ для энергобезопасности

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Евросоюз должен вести диалог с Россией, если хочет обезопасить поставки энергоносителей. Об этом 3 декабря заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«Когда мы хотим обезопасить наши поставки энергоносителей до наступления зимы, мы должны говорить с Россией», — отметил он в эфире «Латвийского радио».

Сийярто добавил, что привлекает внимание своих коллег к данному вопросу. По его мнению, если идет речь о долгосрочном сотрудничестве с Россией, то надо понимать, что некоторые регионы Центральной Европы полностью энергетически зависят от РФ.

«И не стоит сотрясать свой собственный дом политическими заявлениями», — заключил он.

18 ноября президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы Сийярто за вклад в развитие отношений и сотрудничества двух стран.

14 октября Сийярто заявил, что Венгрия решила не поставлять газ через Украину, чтобы способствовать своей энергетической безопасности.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». Российская сторона и Будапешт подписали контракт на поставки этого ресурса сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход украинской территории.

Решение Будапешта спровоцировало резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

1 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в этом вопросе. По его словам, он должен заботиться лишь об интересах венгерского народа.

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