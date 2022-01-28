В Петербурге задержали главврача клиники из-за гибели пациентов после гастроскопии

В Санкт-Петербурге 28 января задержан главный врач клиники, где трое пациентов погибли после гастроскопии.

По информации «Известий», задержан главный врач диагностического центра № 1.

О том, что после исследования желудка в Санкт-Петербурге погибли пациенты, стало известно 26 января. Изначально сообщалось о двух погибших — 60 и 42 лет, а еще два человека находились в отделении интенсивной терапии. 27 января, по данным «Известий», число погибших увеличилось до трех, а в реанимации оказались три человека.

По факту произошедшего главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

27 января стало известно, что причиной гибели пациентов могло стать отравление солями бария. По информации «Известий», процедура должна была выполняться с использованием сульфата бария, но вместо безвредного вещества мог быть задействован препарат с содержанием опасных водорастворимых солей бария.