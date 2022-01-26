Стали известны детали гибели пациентов после гастроскопии в Петербурге

Пациентам, проходившим гастроскопию в одной из клиник Санкт-Петербурга, вместо положенного бария дали другой препарат. Такая информация поступила 26 января «Известиям».

Погибли два пациента 60 и 42 лет. Еще два человека оказались в отделении интенсивной терапии. Врачи борются за их жизни.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

«В настоящее время следователями 1-го УРОВД и криминалистами под руководством и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Голомбиевского А.Д. проводится осмотр места происшествия», — отметили в ведомстве.

В конце декабря бизнесмен Алексей Горбунов попал в больницу в Москве с отравлением таллием. Мужчину доставили в Институт имени Склифосовского. Проблемы со здоровьем у бизнесмена начались еще в ноябре. Сообщалось, что у мужчины стали отказывать ноги, он лег в больницу.