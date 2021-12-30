В Москве бизнесмен попал в больницу с отравлением таллием

Бизнесмен Алексей Горбунов попал в больницу в Москве с отравлением таллием. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, мужчину доставили в Институт имени Склифосовского. При себе у бизнесмена были результаты анализов, сделанных в частной клинике, в которых говорилось об обнаружении следов радиоактивного вещества в организме пациента.

Проблемы со здоровьем у бизнесмена начались еще в ноябре. Сообщалось, что у мужчины стали отказывать ноги, он лег в больницу. За несколько недель мужчина сильно похудел, у него начали выпадать волосы, а затем он стал терять память.

Заявление в правоохранительные органы от родственников Горбунова не поступало. Версий отравления пока нет. Хотя в окружении мужчины не исключают, что эта история может быть связана с его предпринимательской деятельностью.

По имеющейся информации, Горбунов является владельцем компании «Эко-Ресурс», которая специализируется на утилизации отходов, а также совладельцем логистической фирмы «Ганс-Логистик» и компании «Каменный гость», занимающейся добычей полезных ископаемых.

17 ноября сообщалось, что алкоголь и табачная продукция могли привести к смертельному отравлению топ-менеджера филиала «Мособлгаза».

Мужчина 15 ноября вернулся в Подмосковье с отдыха в Египте вместе с семьей, а уже на следующий день его нашли мертвым. Детей и супругу топ-менеджера госпитализировали. По словам источника, симптомы отравления начали проявляться еще в Египте.

Из коттеджа, в котором было обнаружено тело мужчины, эксперты изъяли продукты питания, напитки, табачные изделия, а также флаконы с надписями на арабском языке.