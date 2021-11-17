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Названы версии смертельного отравления топ-менеджера «Мособлгаза»

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Алкоголь и табачная продукция могли привести к смертельному отравлению топ-менеджера филиала «Мособлгаза» Кирилла Е. Об этом сообщает в среду, 17 ноября, РЕН ТВ.

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Мужчина 15 ноября вернулся в Подмосковье с отдыха в Египте вместе с семьей, а уже на следующий день его нашли мертвым. Детей и супругу топ-менеджера госпитализировали. По словам источника, симптомы отравления начали проявляться еще в Египте.

Из коттеджа, в котором было обнаружено тело мужчины, эксперты изъяли продукты питания, напитки, табачные изделия, а также флаконы с надписями на арабском языке, которые семья могла привезти с курорта. По данным источников, в кальяне обнаружили наркотические примеси.

Вместе с тем телеканал отмечает, что в Египте семья отравилась продуктами и обращалась к местным врачам. При этом причина смерти топ-менеджера может быть не связана с указанным инцидентом.

В настоящий момент следователи проверяют все версии произошедшего.

О смертельном отравлении мужчины стало известно ранее в этот день. По данному факту проводится доследственная проверка.

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