Прямой эфир
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу
Экономика
ФАС предложила проверить поставщиков топлива для борьбы с суррогатами
Общество
Синоптики предупредили о возможности выпадения четверти месячной нормы осадков в Москве
Мир
Польские силовики отразили новую попытку штурма границы мигрантами
Экономика
Автоматика отключила от сети первый энергоблок БелАЭС
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1150 за тысячу кубометров
Общество
Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о расширении полномочий полиции
Общество
В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Мир
Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине

Мужчина умер в Подмосковье после возвращения из Египта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчину нашли мертвым у него дома в подмосковном Домодедово после возвращения из Египта, его жена и двое пятилетних детей были обнаружены в бессознательном состоянии. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Не так съели: что стало причиной отравления туристов в Хургаде
Как минимум 40 россиян оказались в египетской больнице с болями в желудке и температурой

«16 ноября в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в одном из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины без признаков жизни, а также в бессознательном состоянии его супруга и двое детей пяти лет», — говорится в сообщении.

Один из детей, придя в себя, смог пояснить врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где у ребенка проявились первые признаки недомогания в виде рвоты. Впоследствии они также появились и у остальных членов семьи, добавили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты, производят осмотр, в ходе которого изымают продукты питания и напитки.

1 ноября сообщалось, что СК возбудил дело после отравления российских туристов в отеле Египта. Как уточнялось, дело расследуется по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В тот же день стало известно, что число пострадавших в результате отравления в отеле AMC Royal Хургады, выросло примерно до 200, включая россиян.

Российские вирусологи рассказали, что причиной массового отравления россиян в отеле Хургады мог стать ротавирус. Кроме того, отмечалось, что заболевшие, таким образом, могут попасть в зону риска: если переболевший ротавирусом заболеет коронавирусом, могут быть серьезные негативные последствия для здоровья.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021