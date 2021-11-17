Мужчина умер в Подмосковье после возвращения из Египта

Мужчину нашли мертвым у него дома в подмосковном Домодедово после возвращения из Египта, его жена и двое пятилетних детей были обнаружены в бессознательном состоянии. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

«16 ноября в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в одном из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины без признаков жизни, а также в бессознательном состоянии его супруга и двое детей пяти лет», — говорится в сообщении.

Один из детей, придя в себя, смог пояснить врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где у ребенка проявились первые признаки недомогания в виде рвоты. Впоследствии они также появились и у остальных членов семьи, добавили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты, производят осмотр, в ходе которого изымают продукты питания и напитки.

1 ноября сообщалось, что СК возбудил дело после отравления российских туристов в отеле Египта. Как уточнялось, дело расследуется по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В тот же день стало известно, что число пострадавших в результате отравления в отеле AMC Royal Хургады, выросло примерно до 200, включая россиян.

Российские вирусологи рассказали, что причиной массового отравления россиян в отеле Хургады мог стать ротавирус. Кроме того, отмечалось, что заболевшие, таким образом, могут попасть в зону риска: если переболевший ротавирусом заболеет коронавирусом, могут быть серьезные негативные последствия для здоровья.