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Стали известны детали смертельного отправления топ-менеджера «Мособлгаза»

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Заместитель директора «Мособлгаза» Кирилл Е. вернулся с отдыха в Египте 15 ноября вместе с семьей. На следующий день мужчину нашли мертвым, а его жену и детей госпитализировали. Об этом 17 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Топ-менеджер компании умер в Подмосковье, однако симптомы отравления, как сообщил источник журналистов, начали проявляться еще в Египте. Тогда почувствовал себя плохо один из детей пары. Россияне даже обратилась к врачу по страховке и получили лекарства, которые привезли с собой на родину.

После возвращения в Москву ухудшилось состояние и самих родителей, а 16 ноября семья перестала выходить на связь. Родственники вызвали спасателей, внутри был обнаружен мертвый мужчина. Его жену и 5-летних детей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

В Египте семья отдыхала вместе со своими знакомыми. У них также есть признаки отравления, однако проявляются они в легкой форме.

О смертельном отравлении мужчины стало известно ранее в этот день. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты, производят осмотр, в ходе которого изымают продукты питания и напитки.

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