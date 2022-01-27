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Названа возможная причина смерти пациентов после обследования в Петербурге

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Причиной гибели пациентов после обследования желудка в Санкт-Петербурге могло стать отравление солями бария.

По информации «Известий», процедура должна была выполняться с использованием сульфата бария, но вместо безвредного вещества был задействован препарат с содержанием опасных водорастворимых солей бария.

По предварительной информации, барий в диагностический центр поставляла компания ООО «Нева Реактив».

В компании «Известиям» заявили, что поставляли только сернокислый барий, который используется только в производственных целях.

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«Здесь ситуация немножко странная в том, что мы не поставляем фармсубстанции. Мы поставляем химические реактивы, и у нас этот барий сернокислый — не для рентгеноскопии. Это чисто химический реактив для производственных и аналитических целей. Это химический реактив. Это не внутрь употреблять», — заявил руководитель компании Аркадий Камчатов.

Он пояснил, что в договоре с клиникой не указывалось, что поставляемый барий будет использоваться в медицинских целях.

О гибели пациентов стало известно днем ранее. После обследования желудка в одном из диагностических центров Санкт-Петербурга скончались три человека. По данным «Известий», еще трое находятся в реанимации.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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