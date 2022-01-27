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Три человека погибли после обследования желудка в Петербурге

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Три человека погибли после обследования желудка в одном из диагностических центров Санкт-Петербурга.

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По данным «Известий», еще трое находятся в реанимации.

Причиной смерти людей могло послужить то, что при проведении процедуры использовался некачественный барий промышленного производства или вещество было плохо разбавлено.

О том, что пациенты погибли после гастроскопии в Петербурге, стало известно днем ранее. Тогда сообщалось о двух погибших пациентах 60 и 42 лет.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

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