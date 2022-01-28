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В бундестаге призвали не использовать СП-2 в качестве «политической игрушки»

Депутат бундестага Койтер: «Северный поток – 2» нельзя использовать как политическую игрушку
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Газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) является частным проектом, который нельзя использовать в качестве «политической игрушки». Об этом заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

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«Северный поток – 2» — это частный проект, и его нельзя использовать как политическую игрушку. Россия всегда надежно снабжала Германию газом. <…> У меня нет оснований сомневаться, что так будет и впредь. Германия и Россия должны более тесно сотрудничать. Геополитические устремления США слишком очевидны. Меня настораживает воинствующая риторика Запада и Украины. Угрозы войны нет, угрозы нехватки энергоносителей нет, а вторжение в Украину — последнее, что интересует Россию», — подчеркнул он.

При этом депутат бундестага отметил, что у РФ есть интересы в вопросах безопасности, как и у любого другого государства. К этим интересам следует относиться серьезно, особенно с учетом того, что НАТО всё приближается к российским границам, заключил Койтер.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину. До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода СП-2 в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. 26 января 2022 года стало известно, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH. Она станет владельцем и оператором 54-километрового участка СП-2, расположенного в территориальных водах Германии, и площадки береговых объектов в Любмине, пишет «Газета.Ru».

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