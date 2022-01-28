Свой грош везде хорош: россияне заработали на продаже валюты

Банк ВТБ зафиксировал увеличение объема продаж валюты клиентами. С чем это связано и к чему может привести, выясняли «Известия» совместно с экспертами.

Рубль опускается

26 января 2022 года евро впервые с ноября 2020 года перевалил за 90 рублей, а доллар — за 80 рублей. Высокая курсовая разница мотивировала клиентов ВТБ продавать валюту. Объем обменных операций, по данным банка, вырос в два раза за несколько дней 24–26 января.

По оценке специалистов ВТБ, активность держателей валюты — тренд нынешнего года на перевод сбережений в рубли, отказ от доллара и способ заработать на разнице. Кроме того, банк прогнозирует снижение объема средств на валютных вкладах на порядка 7%. Уже сейчас наметилась тенденция к росту числа рублевых вкладов на 3,9%.

Свой грош везде хорош Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Ослабление рубля чаще всего связывают с геополитической ситуацией. Одно из следствий напряженности в международных отношениях — сокращение размещения резервов России в американской валюте с $118,9 млрд до $96 млрд на 31 июня 2021 года. По мнению российского президента Владимира Путина, своими действиями США вредят сами себе: многие страны снизили и продолжают уменьшать свои валютные резервы в долларах. Американские политики, впрочем, уверены, что позициям доллара на мировом рынке ничто не угрожает.

Год будет нервным

На фоне фиксируемого за последние несколько дней ослабления рубля информация о необычном поведении клиентов банка говорит о растущих рисках, полагает профессор Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

— Это означает, что клиенты банка встревожены информацией о возможных санкциях, которые могут затруднить доступ к валютным счетам и сбережениям. Поэтому спешат переводить указанные средства в рубли, — полагает эксперт.

Россияне действуют адекватно сложившейся ситуации, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Валюта подорожала на геополитике, а не на экономике, и укрепление рубля, после того как политики договорятся, выглядит вероятным.

Свой грош везде хорош Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По мнению эксперта, цена для продажи не кажется слишком высокой.

— За последние 2,5 года доллар уже несколько раз превышал отметку даже в 80 рублей. Поэтому многие просто продают валюту без убытка.

Аналитик осторожен в прогнозах: в мире слишком неопределенная обстановка, не подчиняющаяся экономическим законам.

— Политики далеки от завершения переговоров. Поэтому нас ждет нервный год, с резкими скачками валюты. Возможно, мы увидим и курс, превышающий 90 рублей за доллар. Но ближе к середине года влияние политики на курсы валют должно ослабнуть, и рубль к доллару начнет укрепляться до уровня конца 2021 года, т.е. 70–74 рубля , — заключает Тузов.

Рано делать выводы

Данные ВТБ не репрезентативны для оценки ситуации по стране в целом, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Для анализа нужны данные по валютным операциям хотя бы топ 5–7 банков, включая «Сбер». Тогда можно будет получить представление о реальной обстановке с массовой продажей валюты за последние несколько дней.

По мнению эксперта, потенциал роста доллара, возможно, не исчерпывается 80 рублями.

— Удивительно, что граждане побежали в обменные пункты моментально после начала роста. Могу предположить, что это отсроченное действие: люди давно хотели обменять доллары или евро — и подвернулся случай сделать это выгоднее, чем всегда. Деньги могли понадобиться на крупную покупку, на перевод в рубли и размещение под выгодный процент.

Свой грош везде хорош Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Вероятное снижение объема вкладов в валюте выглядит логичным.

— Банки предлагают очень низкие ставки по валютным вкладам — от 0,05% в евро, в среднем до 1% и чуть выше — в долларах. Этот продукт становится менее востребованным среди тех, кто действительно хочет приумножить капитал. Скорее уж люди предпочтут валютные биржевые инструменты банковским: ETF, облигации европейские и в долларах и т.д., — резюмирует Косарева.

Нефть уже ни при чем

С начала 2022 года рубль показывает одну из самых слабых динамик среди валют развивающихся стран, обращает внимание аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— Из-за возросших геополитических рисков, сложившихся вокруг отношений Россия–США–НАТО, сейчас биржевой курс российской валюты ушел от фундаментально обоснованных уровней. И пока ситуация существенно не изменится, скорее всего, слабость курса рубля сохранится, даже несмотря на то, что котировки нефти марки Brent сейчас превысили $90 за баррель, а это максимум с осени 2014 года.

По мнению эксперта, на ситуацию наложился эффект сезонности.

— За последние годы курс рубля имеет тенденцию к ослаблению в январе-феврале. Весной обычно идет укрепление рубля. Но пока нет позитивных новостей от политиков и военных, не стоит ожидать, что российская валюта ощутимо укрепится. Есть надежда, что стороны в итоге найдут мирные пути решения проблем.

Свой грош везде хорош Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Потавин оптимистичен в прогнозах и полагает, что вслед за волной девальвации курса рубля непременно придет и волна его укрепления.