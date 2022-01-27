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В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной

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Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами России и Украины. Об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев в ходе брифинга 27 января.

«Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — сказал он.

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Зайцев также отметил, что сейчас фиксирует некоторое затишье на линии соприкосновения в Донбассе. При этом, подчеркнул замглавы, без вмешательства Запада конфликт на юго-востоке Украине давно был бы урегулирован.

Ранее в этот день член комитета по иностранным делам Европарламента Тьерри Мариани заявил, что информация о якобы российском «вторжении» на Украину не имеет под собой оснований. По его словам, слухи о «российском нападении» подогреваются и активно распространяются Соединенными Штатами, странами НАТО и самой Украиной.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину, писала «Газета.Ru».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

26 января официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты полагают, что дипломатические возможности разрешения кризиса вокруг Украины для Запада и России еще не исчерпаны. Он подчеркнул, что нет оснований для того, чтобы считать конфликт или санкции в отношении Москвы из-за ситуации на Украине неминуемыми.

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