Красный день календаря: рубль и рынок упали к минимумам октября 2020-го

В этот понедельник российский фондовый рынок и рубль на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как и в начале пандемии коронавируса — долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября прошлого года. Дневной минимум по рублю достигал 79,47 за доллар — близко к такому уровню российская валюта торговалась только в начале весны и осенью пандемийного 2020-го. «Известия» разбирались, что ждет рубль и рынок в случае реального военного столкновения, и как долго они будут восстанавливаться, когда спадет геополитическая напряженность.

ЦБ пришел на помощь

Очередное падение рубля и российского рынка оказалось настолько серьезным, что в ситуацию был вынужден вмешаться регулятор: в середине дня в понедельник Банк России объявил, что приостанавливает покупку валюты в рамках бюджетного правила. При этом в течение дня некоторые эксперты не отрицали даже возможность приостановки торгов на российском фондовом рынке.

Как рассказал «Известиям» источник в одной из крупнейших российских финансовых организациях, дальнейшее усиление волатильности может вынудить ЦБ к использованию и других рычагов стабилизации валютного курса, самый очевидный из которых — интервенции на валютном рынке.

Важно понимать, что нынешняя ситуация не имеет ничего общего с фундаментальными макроэкономическими показателями. Как отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, резкая реакция в котировках вызвана исключительно новостями геополитического характера. При этом, сильные падения приводят к еще большему их снижению на фоне закрытия длинных позиций, по принципу домино. И это — плохая новость для рубля.

— Я не исключаю новых маржинколов на этой неделе. Если уже началось сильное движение, то невозможно надежно спрогнозировать, куда оно дойдет. Макроэкономически рубль устойчив, но это не означает, что пара доллар/рубль не уйдет выше 80 на этой неделе, — говорит Ващенко.

Красный день календаря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С этим мнением соглашается инвестстратег из «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Аналитик замечает, что в нынешнем курсе рубля уже заложена львиная доля геополитического дисконта, который составляет порядка 10 рублей при текущих относительно высоких ценах на нефть.

— Полагаем, что краткосрочной границей потенциального движения курса рубля к доллару может выступить отметка 80, к евро – 90. В целом же, в условиях, когда геополитический фактор усиливается общим risk off на рынках, прогнозировать глубину возможных новых экстремумов в рублевых активах сложно.

Схожим образом оценил рыночную ситуацию и руководитель отдела инвестиционных продуктов Тинькофф Инвестиций Евгений Дорофеев. По его словам, рубль в ближайшее время может уходить и ниже отметки 78-80 за доллар.

Кому война, а кому мать родна

Некоторые собеседники «Известий» осторожно, но все же оценивают и апокалиптические сценарии по аналогии с реальными конфликтами в Грузии и Украине в 2008-м и 2014-м. Так, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров уверен, что если нечто подобное произойдет сейчас, то индексы РТС и Мосбиржи могут рухнуть до половины меньших значений в сравнении с прошлогодними максимумами — 1000 и 2000 пунктов соотвественно. А рубль при любом усилении негативной риторики может упасть ближе к отметкам 90 за доллар и 100 за евро.

Тем не менее, даже в нынешней ситуации есть те, кто могут попробовать извлечь из нее для себя выгоду — это касается тех, кто успел купить валюту в конце октября вблизи отметки 70-71 за доллар. Как отметил один из собеседников «Известий», для таких спекулятивных инвесторов переход обратно в рубль в данный момент может быть целесообразным ради закрепления доходности в том случае, если геополитический конфликт действительно будет разрешен за столом переговоров.

Красный день календаря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— При нормализации геополитической ситуации и снижении геополитической премии, российские активы продемонстрируют сильную динамику, поэтому переход в рублевые активы может быть целесообразен, — отметил собеседник издания. — Мировые цены на товарные активы находятся на повышенных уровнях, а цены на нефть достигли максимумов с 2014 -го, что также окажет поддержку рублю. И, наконец, Россия обладаем сильным макроэкономическим положением: низкий уровень госдолга, высокий уровень резервов и консервативная монетарная и бюджетная политика.

Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» в свою очередь советует оценивать целесообразность продажи или покупки валюты прежде всего в зависимости от финансовых целей и доли валютных активов в руках конкретного инвестора, напоминая, что попытки выиграть на резких курсовых колебаниях в текущих условиях неопределенности — крайне рискованны.

Дайте миру шанс

Как только проявятся надежные сигналы о стабилизации внешнеполитической обстановки, российский рынок и валюта вновь начнут расти вверх, уверены все собеседники «Известий». Большинство из них ожидает, что рубль уже в этом квартале укрепится до 73-75 за доллар и 83-85 за евро. Есть и более оптимистичные ожидания: рубль вполне может вернуться к отметке 70 за доллар.

Но рынок акций нынешнее болезненное падение будет переживать значительно дольше — Александр Бахтин ожидает, что если добавить к ослаблению политических рисков комфортные мировые цены на сырье, ликвидация нынешней просадки на рынке РФ произойдет только к концу года. Более оптимистичный сценарий привел Федор Сидоров — по его мнению уже в течение полугода индекс Мосбиржи вернется к 3700 пунктам, а РТС — к 1600 пунктам.

Красный день календаря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков