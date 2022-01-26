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Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года

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Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года. Об этом свидетельствуют в среду, 26 января, данные Московской биржи.

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Курс доллара на 19:07 мск рос на 1,31 рубля, до 79,94 рубля, тогда как евро — на 1,36 рубля, до 90,16 рубля.

Ранее, 24 января, российский фондовый рынок и рубль на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как и в начале пандемии: долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года.

В тот же день в Центробанке приостановили покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск и пообещали возобновить ее после учета фактической обстановки на финансовых рынках. Мера помогла рублю отвоевать у доллара и евро около 90 копеек.

Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, заявил «Известиям» 24 января, что инвесторы на Мосбирже устроили распродажу исключительно собственных геополитических страхов. Падение рынка не имеет реального экономического фундамента, который за последний месяц абсолютно не изменился ни в лучшую, ни в худшую сторону, подчеркнул он.

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