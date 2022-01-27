Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля

Курсы доллара США и евро снижаются в четверг более чем на 1,5 рубля, торгуются ниже 78 и 87 рублей соответственно после роста накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже 27 января.

Индекс Мосбиржи поднялся к 3500 пунктам, РТС — к 1408 пунктам.

Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже растут в пределах 6,7%. Лидируют в росте акции «Газпрома» (+6,7%), расписки TCS Group (+6,4%), бумаги «Роснефти» (+5,7%), Сбербанка (+5,7% и +4,9% «префы»), «РусГидро» (+5,3%) и «Сургутнефтегаза» (+5,2%).

Стоимость нефти Brent выросла на лондонской бирже ICE на 1%, до $90,88 за баррель.

Акции ускорили рост на заявлениях заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о неприемлемости войны между Россией и Украиной. По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, окрепла уверенность, что не будет эскалации напряженности на границе с Украиной.

«Рынок ориентируется на новости из МИДа и официальных лиц РФ», — сказал экономист.

Ранее в четверг Зайцев сообщил, что на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось. Дипломат отметил, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме того, член комитета по иностранным делам Европарламента Тьерри Мариани рассказал, что информация о якобы российском «вторжении» на Украину не имеет никаких оснований. По его словам, слухи о «российском нападении» подогреваются и активно распространяются США, странами НАТО и Киевом.

В последние недели в западных СМИ периодически появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывали ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на украинскую территорию, писала «Газета.Ru».