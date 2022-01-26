Цена мартовского фьючерса Brent превысила $90 за баррель

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent в среду, 26 января, поднялась выше $90 за баррель впервые с 13 октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE.

По состоянию на 18:53 мск, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,88%. Таким образом, стоимость приравнивалась к $89,86 за баррель.

Тогда как цена апрельских фьючерсов Brent поднималась на 1,85%, до $88,79.

Ранее, 18 января, цена нефти Brent превысила $87 за баррель на лондонской бирже впервые с октября 2014 года. По состоянию на 6:30 мск, цена мартовских фьючерсов достигала $87,31 за баррель, а ранее превышала $87,4. К 10:32 ее стоимость уже достигла $88 за баррель.

В тот же день опрошенные эксперты рассказали «Известиям», что стоимость фьючерса на нефть марки Brent растет из-за того, что рынок нервничает из-за возможных сбоев в поставках нефти после нанесенного йеменскими хуситами удара по Абу-Даби.

Тогда рядом со складами с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. В результате погибли три человека и шесть пострадали.