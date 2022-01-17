В Абу-Даби три человека погибли при взрыве цистерн

Три человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва цистерн с топливом в Абу-Даби. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает Arab News.

Возле складов компании ADNOC произошел взрыв трех цистерн, перевозивших топливо. На месте были обнаружены части небольшого летательного аппарата. Предположительно, это беспилотник.

Погибли два гражданина Индии и один пакистанец, сообщается на сайте aif.ru.

Также небольшой пожар произошел в зоне строительства в аэропорту Абу-Даби, передает RT.

Ответственность за случившееся взяло на себя мятежное движение Йемена «Ансар Аллах» (хуситы).

Ранее, 28 декабря, взрыв прогремел в районе аэропорта города Атак, административного центра провинции Шабва, расположенной на юге Йемена. По предварительной информации, причина взрыва — запуск баллистической ракеты мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах» по населенному пункту, находящемуся под контролем сил международно признанного правительства Йемена.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которых достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.