Взрыв прогремел у аэропорта города Атак на юге Йемена

Взрыв прогремел в районе аэропорта города Атак, административного центра провинции Шабва, расположенной на юге Йемена. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

По предварительной информации, причина взрыва — запуск баллистической ракеты мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах» по населенному пункту, находящемуся под контролем сил международно признанного правительства Йемена, сообщает Aden Algad со ссылкой на источники.

30 октября мощный взрыв прогремел около аэропорта города Аден в Йемене. Взрывное устройство было приведено в действие у внешних ворот аэропорта.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которых достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.