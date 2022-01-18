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Эксперты связали рост цены нефти с обострением ситуации на Ближнем Востоке

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent растет из-за того, что рынок нервничает из-за возможных сбоев в поставках нефти после нанесенного йеменскими хуситами удара по Абу-Даби. Об этом заявили «Известиям» опрошенные эксперты во вторник,18 января.

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Утром во вторник цена нефти Brent превысила $87 за баррель на лондонской бирже ICE впервые с октября 2014 года. По состоянию на 6:30 мск цена мартовских фьючерсов на нефть этого бренда достигала $87,31 за баррель, а ранее превышала $87,4. К 10:32 ее стоимость уже достигла $88 за баррель.

Накануне мятежное движение Йемена «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по Абу-Даби. Там рядом со складами с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. В результате погибли три человека и шесть пострадали.

По словам Анны Бодровой, старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари», в ОАЭ оставляют за собой право ответить на атаку.

«Это означает, что костер напряженности на Ближнем Востоке снова начинает тлеть. Обычно в таких условиях цена на нефть растет, поскольку инвесторы прогнозируют перебои в поставках с этой стороны», — пояснила она.

Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, также связал рост стоимости нефти с обострением на Ближнем Востоке с хуситами.

28 декабря взрыв прогремел в районе аэропорта города Атак, административного центра провинции Шабва на юге Йемена. По предварительной информации, причиной взрыва стал запуск баллистической ракеты члена движения «Ансар Аллах» по населенному пункту, находящемуся под контролем сил международно признанного правительства Йемена.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которых достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.

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