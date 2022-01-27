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У главы Красноярского края обнаружили коронавирус

Глава Красноярского края Усс получил положительный результат на COVID-19
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Губернатор Красноярского края Александр Усс получил положительный результат теста на коронавирус. Как сообщили 27 января в его пресс-службе, глава региона прошел курс терапии в стационаре и сейчас работает из дома.

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В больнице губернатор Красноярского края прошел трехдневный курс лечения, после чего его ПЦР-тест показал отрицательный результат.

На странице в Instagram чиновник сообщил, что лечился в первой краевой больнице. По его словам, острая фаза заболевания прошла за три дня.

«По возвращении из командировки поднялась температура — в Москве зацепил ковид», — написал Усс.

Как он подчеркнул, в легком течение болезни помогли врачи и прививка от инфекции.

20 января во второй раз заболел коронавирусом губернатор Орловской области Андрей Клычков. Тест на коронавирус оказался положительным у всей семьи главы региона, за исключением двух старших сыновей.

В первый раз Клычков заболел COVID-19 в октябре 2020 года. Тогда глава Орловской области рассказывал, что у него на фоне болезни поражена существенная доля легких.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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