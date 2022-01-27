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C ковидным усердием: как регионы готовятся к пику пятой волны

Повлияет ли рост заболеваемости коронавирусом на оказание плановой медпомощи
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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C ковидным усердием: как регионы готовятся к пику пятой волны
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2022-01-26 15:16:02
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Регионы начали приостанавливать амбулаторный и стационарный прием плановых больных, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения. Подобные меры уже приняли в ряде субъектов, где отмечается рост числа заражений коронавирусом. В Москве приостановлена плановая госпитализация детей — из-за опасений, что в больницах у них больше шансов заразиться коронавирусом. Минздрав просит всех, кто переносит болезнь бессимптомно и в легкой форме, оставаться дома. При этом, по словам вирусологов, количество заражений и госпитализаций будет только расти, поскольку мы еще далеки от пика пятой волны пандемии. Как регионы готовятся дать отпор «Омикрону» — в материале «Известий».

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Внеплановая ситуация

Распространение штамма «Омикрон» зафиксировали уже в 72 регионах страны. Об этом 26 января сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. В некоторых из-за числа заражений COVID-19 приняли решение приостановить оказание плановой медицинской помощи — как амбулаторной, так и стационарной. На эту меру пошли в Карелии, Калининградской и Архангельской областях, Северной Осетии, Республике Марий Эл и Санкт-Петербурге.

Задумываются над ограничением оказания плановой медпомощи и в других регионах. Так, в зависимости от складывающейся обстановки она может быть приостановлена в больницах Красноярского края и Самарской области, сообщили «Известиям» в пресс-службах правительств регионов. Необходимость в таких мерах продиктована попыткой не допустить перегрузки системы здравоохранения в условиях распространения «Омикрона», уточнили там.

C ковидным усердием
омикрон лаборатория
Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Власти Челябинской области планируют сохранить оказание плановой помощи. При этом, чтобы снизить нагрузку на врачей, в Челябинске и Магнитогорске откроют дополнительные поликлиники для пациентов с симптомами коронавирусной инфекции, сообщили «Известиям» в пресс-службе администрации субъекта.

Надеются избежать приостановки планового приема и власти Калужской области.

— В настоящее время в области развернуто 1350 инфекционных коек. Подготовлены резервные инфекционные койки, заключены контракты на поставку в регион медицинского кислорода на 2022 год, создан трехмесячный запас лекарственных препаратов, — сообщили в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций региона.

Приостанавливать плановую медпомощь не планируется и в Ленинградской области. Однако в ближайшее время в регионе приостановят профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых и детей для перераспределения нагрузки на врачей поликлиник. Аналогичное решение уже приняли в Мурманской области.

Инфографика

Ежедневно число заражений коронавирусом увеличивается на 10–20%, отметил в беседе с «Известиями» вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Но статистика по «Омикрону» запаздывает на 7–10 дней по сравнению с его реальным распространением, считает он.

— Это происходит потому, что есть инкубационный период от трех до пяти дней и пробы больных необходимо проанализировать не просто на коронавирус, а именно на вариант «Омикрон». Так или иначе уже сейчас в России мы видим приличный рост заболеваемости, который, скорее всего, обусловлен именно «Омикроном». Но это пока далеко не пик, — отметил он.

Беспрецедентный рост

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Согласно данным оперштаба, за последние сутки госпитализировали 12 226 человек, это на 4,8% меньше, чем днем ранее. 25 января было зафиксировано рекордное число госпитализаций (12 837). За неделю число госпитализаций выросло на треть (20 января фиксировали 9167 случаев госпитализации). Всего за последние сутки коронавирусом заболели 74 692 человека — максимальное количество с начала пандемии.

На фоне высокой заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних власти Москвы приняли решение закрыть на три недели плановую госпитализацию детей. Причина в том, что почти половину детей, госпитализированных с COVID-19, перевели из больниц, где им проводили плановое лечение других заболеваний. Об этом 26 января сообщил департамент здравоохранения города. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Также не прекратится госпитализация маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения.

Депздрав города назвал рост числа случаев заболеваемости детей коронавирусом «беспрецедентным» — за две недели число заболевших выросло в 14 раз (с 2 тыс. в неделю до 28 тыс.), а госпитализаций — в 10 раз (в настоящий момент — 120 детей в сутки). Схожая картина не только в Москве: в Санкт-Петербурге после новогодних праздников заболеваемость детей выросла в восемь раз, сообщил Роспотребнадзор.

C ковидным усердием
больница врачи
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В целом по стране за последние несколько дней госпитализация детей, больных COVID-19, выросла на 36,5%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 26 января во время доклада Владимиру Путину. Президент при этом отметил, что даже в условиях роста заболеваемости коронавирусом плановую медицинскую помощь детям необходимо сохранить.

«Я посмотрел, у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», — подчеркнул Путин.

— Подавляющее большинство детей еще не переболело. Однако точно сказать сложно, поскольку статистики отдельно по детям не ведется. Но очевидно, если у нас среди всего населения переболело только 10%, вирусу еще есть где развернуться, — считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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Без паники

В связи с увеличившейся нагрузкой на медиков власти настоятельно рекомендуют россиянам отложить плановые визиты в поликлинику. Кроме того, людям, получившим положительный результат ПЦР-теста на коронавирус и болеющим бессимптомно или в легкой форме, советуют лечиться самостоятельно. Такие рекомендации содержатся в опубликованной 26 января Минздравом памятке для больных коронавирусом.

Согласно документу, если болезнь протекает бессимптомно, нужно самоизолироваться, открыв больничный лист, и не реже раза в сутки измерять температуру тела. Лечения при этом не требуется.

Тем, у кого есть симптомы ОРВИ, такие как кашель, насморк и другие, но тест на ковид отрицательный, рекомендуют оставаться дома и при необходимости звонить в единую службу «122» или в сall-центр поликлиники. Лечиться при этом советуют противовирусными препаратами.

C ковидным усердием
пцр тест
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рекомендации относительно детей в целом схожи с советами для взрослых. Тем не менее Минздрав особо подчеркнул важность лечения под наблюдением специалиста и предостерег от бесконтрольного использования антибиотиков.

— Лечение болеющим бессимптомно и в легкой форме не требуется. На мой взгляд, это очевидная истина — не нужно обращаться за помощью, если ты не болеешь или болеешь легко. И не стоит забывать, что специфических средств лечения коронавирусной инфекции у нас еще нет. Все препараты симптоматические и применяются по факту обнаружения той или иной патологии в анализах. Такая практика сейчас во всем мире, — отметил Сергей Нетесов.

Намного легче протекает болезнь и у привитых людей: доля их госпитализаций в несколько раз ниже, чем у тех, кто не вакцинировался, добавил специалист. Однако ситуация с вакцинацией сейчас «неадекватна» темпам заболеваемости, заявила 26 января заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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