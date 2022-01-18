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Побочный дефект: фиброз легких при СOVID-19 способствует импотенции

Как состояние дыхательной системы связано с репродуктивным здоровьем мужчин
Фото: Depositphotos/Sasha2109
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Побочный дефект: фиброз легких при СOVID-19 способствует импотенции
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2022-01-12 13:49:34
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Фиброз легких при коронавирусе может иметь неожиданное последствие для мужчин. Американские медики сообщили, что нарушения газообмена, вызванные сложностями с дыханием при острой стадии COVID-19, в ряде случаев приводят к последующим проблемам с эрекцией. Помимо этого, на сексуальную дисфункцию влияют нарушение работы сосудов и сердца, а также психологические факторы: страх перед инфекцией, депрессия от самоизоляции. Российские специалисты говорят, что подобные проблемы обратимы, однако их необходимо лечить вовремя и в комплексе — совместно с урологом, эндокринологом и психотерапевтом.

Деликатное последствие

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О том, что у переболевших коронавирусной инфекцией мужчин возможны проблемы с эрекцией, известно давно. Как предполагают врачи, это в первую очередь связано с тем, что инфекция может влиять работу сердца, что в итоге может привести к снижению кровоснабжения репродуктивных органов. Второй причиной может быть повреждение сосудов, характерное для коронавируса. Недавно ученые из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта (США) описали еще одну причину проблем с потенцией у переболевших коронавирусом. В их статье сказано, что инфекция может приводить к фиброзу легких, связанному с ОРДС (острым респираторным дистресс-синдромом — сильным воспалительным процессом в легких), что негативно сказывается на газообмене в организме в целом и может приводить к расслаблению гладкой мускулатуры сосудов полового члена.

Это в итоге приводит к проблемам с потенцией, заявил «Известиям» врач-уролог «Медси Premuim» Артур Тедеев.

— Легочный фиброз является хорошо признанным следствием острого респираторного дистресс-синдрома. Он ухудшает физиологические механизмы легких, снижая легочный газообмен и, следовательно, ухудшая насыщение кислородом, — пояснил эксперт. — У таких пациентов нарушение насыщения кислородом может ухудшить эректильную функцию.

Побочный дефект
последствие
Фото: Depositphotos/Syda_Productions

Так как после инфицирования SARS-CoV-2 могут быть существенные фиброзные последствия, на проблему стоит обратить внимание урологам-андрологам. Однако рассматривать ее следует в комплексе, говорят специалисты. На либидо могут влиять биохимические, анатомические и психосоциальные причины, отметили авторы научной статьи.

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«Некоторые факторы стресса, такие как домашняя изоляция, отсутствие движения и социальных контактов, потеря работы и экономические проблемы, а также страх перед инфекцией и смертью, характеризуют жизнь во всем мире во время пандемии, и все эти факторы влияют на либидо и сексуальность», — указали ученые.

Проблема острой фазы

Состояние легких может влиять на мужскую потенцию только в острую фазу COVID-19 — при общей интоксикации и ослаблении всех функций организма, уверен уролог, врач УЗИ клиники Hadassah Medical Moscow Александр Яковчиц. По его словам, гораздо важнее при развитии сексуальных нарушений фактор непосредственного воздействия вируса на рецепторы ACE2 и эндотелиальную дисфункцию (патологии внутренних стенок сосудов).

— Пока нет данных, что вирус непосредственно влияет на тестостерон (мужской половой гормон. — «Известия»), но опосредованно на его снижение очевидно влияют депрессия и апатия. При этом мужчины с низким уровнем тестостерона, согласно исследованиям, подвержены более тяжtлому течению болезни. Получается своеобразный замкнутый круг проблем, — подчеркнул специалист.

Исправить ситуацию можно только комплексным путем через взаимодействие с пациентом уролога, эндокринолога и психотерапевта, отметил Александр Яковчиц. Также эффективен метод ударно-волновой терапии, которая локально улучшает кровоток, добавил он.

Побочный дефект
кислород
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Teera Noisakran

Практикующие врачи всё чаще сталкиваются с пациентами, причем чаще молодыми мужчинами, у которых развиваются проблемы с эрекцией, но обнаруживают их, как правило, не сразу, отметил врач-андролог, уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Батор Гончиков.

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— Для коронавируса клетками-мишенями, которые он поражает, являются в том числе эндотелиальные клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность сосудов. Эрекция же по своей природе — это целиком сосудистая реакция, поэтому, когда происходит поражение сосудов, включая мелкие сосуды полового члена, это может повлечь за собой нарушения потенции, — сказал эксперт. — Что касается поражения легких, то для того, чтобы оно давало клиническую картину именно эректильной дисфункции, снижение концентрации в крови кислорода должно быть значительным. Это, как правило, характерно для острого периода заболевания COVID-19 либо для пациентов, у которых еще до заражения были проблемы с дыхательной системой — например, хроническая обструктивная болезнь легких, тяжелые пневмонии.

Во время выздоровления после легкой формы коронавируса маловероятно поражение легких, влекущее за собой развитие эректильной дисфункции, добавил специалист. По его словам, дефицит кислорода в крови приведет скорее к симптомам, указывающим на нарушение работы сердечно-сосудистой системы: сильной одышке, удушью, сердцебиению и т.д. В этом состоянии обычно вопросы потенции уходят на второй план. Однако отмеченная американскими учеными связь между дыхательной системой и репродуктивными органами дает возможность проследить и обратную связь: проблемы с эрекцией могут сигнализировать не только о повреждении сосудов, но и о том, что в легких есть фиброз, уверены эксперты.

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