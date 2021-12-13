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Трезвый расчет: средство от алкоголизма снижает риск смерти от COVID

Как известный более 60 лет препарат взаимодействует с коронавирусом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Трезвый расчет: средство от алкоголизма снижает риск смерти от COVID
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2021-12-06 17:21:42
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Лекарство от алкоголизма, применяемое в наркологии уже шесть десятков лет, оказалось эффективно против коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав данные более 2 тыс. пациентов. Препарат дисульфирам, которым снимают тягу к спиртному, снизил количество случаев COVID-19 на 34% и защитил тех, кто заболел, от смерти. Как работает это лекарство в плане борьбы с вирусом, до конца установить не удалось, но ученые предполагают, что оно воздействует на фермент, необходимый для размножения SARS-CoV-2 в организме. Интересно, что первыми на дисульфирам обратили внимание российские ученые: летом прошлого года группа химиков из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук обосновали его перспективность в борьбе с коронавирусом с помощью молекулярного моделирования.

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Неожиданный эффект

Препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам можно использовать в качестве средства лечения COVID-19, показало исследование специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы. Работа была мотивирована многообещающими наблюдениями за действием дисульфирама в биохимических и клеточных скринингах, а также в экспериментах на мышах.

Исследователи использовали вычислительные методы для анализа большой базы данных историй болезни из национальной системы здравоохранения по делам ветеранов. В анализ были включены 944 тыс. пациентов, которые прошли хотя бы один тест на SARS-CoV-2 в период с февраля 2020 года по февраль 2021-го. Из них 2233 пациентам был прописан дисульфирам от алкоголизма. У ветеранов, принимавших дисульфирам, заболеваемость SARS-CoV-2 была на 34% ниже, чем у тех, кто не пил препарат. Более того, ни один из инфицированных из группы дисульфирама не умер.

Трезвый расчет
лаборатория
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Существуют доказательства того, что дисульфирам не только снижает заболеваемость SARS-CoV-2, но и может фактически снизить количество смертей», — уверены авторы работы.

Ученые предупредили: поскольку исследование было наблюдательным, оно не может установить причинно-следственную связь между приемом препарата и развитием болезни. Однако, по их словам, результаты достаточно обнадеживают, чтобы добиваться проведения дальнейших исследований и клинических испытаний.

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Дисульфирам подавляет выработку фермента, участвующего в метаболизме этанола. Вероятно, он может ослабить симптомы тяжелой формы COVID-19, подавляя белок, участвующий в гипервоспалении, выдвинули гипотезу авторы работы. Не исключено, что препарат также способен влиять на выработку ферментов, позволяющих коронавирусу распространяться в организме человека, рассказала «Известиям» доктор химических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств им. В.А. Потемкина ЮУрГУ Мария Гришина.

— Очень вероятен механизм связывания действующего вещества с 3CLpro (это протеаза — фермент, необходимый для размножения SARS-CoV-2. — «Известия») вируса, — пояснила она.

Выпить на здоровье

Интересно, что первыми на дисульфирам обратили внимание российские ученые. Летом прошлого года группа химиков из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН с помощью молекулярного моделирования обнаружила, что дисульфирам может использоваться и для борьбы с SARS-CoV-2. Статья об открытии была опубликована в июльском номере журнала Mendeleev Communications.

Трезвый расчет
исследование
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Сегодня исследование механизма действия этого препарата всё еще в процессе, сообщил «Известиям» заведующий базовой кафедрой органической химии ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН в НИУ ВШЭ Игорь Свитанько. На молекулярных моделях показано, что действие, вероятно, связано с образованием ковалентной связи (то есть химической реакцией) с белками, содержащими серу.

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— Из чего следует не слишком хорошая селективность именно к COVID и вероятность побочного действия. Употреблять алкоголь после его применения точно не стоит, — отметил он. — Наши предварительные исследования показали эффективность взаимодействия вещество–белок среднюю, примерно на уровне существующих ингибиторов COVID.

Сейчас эффективность и безопасность данного лекарства и еще десятков других исследуются за рубежом, и окончательных данных пока нет, добавил ученый.

Идея так называемого перепрофилирования, когда уже известный лекарственный препарат находит другое применение, не нова. В пример можно привести силденафил, который разрабатывали для лечения сердечных болезней, но он гораздо известнее под торговым наименованием «Виагра», рассказал заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Возможная польза от применения дисульфирама в задачах борьбы с COVID-19 была обоснована моделированием еще в первые месяцы пандемии, — подчеркнул он. — Предполагалось, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой) и нарушает его работу. Кроме того, предполагалось наличие дополнительного механизма работы, который состоит в противодействии уменьшению количества глутатиона — важного антиоксиданта, недостаток которого в организме при COVID-19 не предвещает ничего хорошего. Однако одно дело — моделирование, где модели отражают наше несовершенное понимание законов природы, другое дело — практика.

Трезвый расчет
дисульфирам
Фото: commons.wikimedia.org/Schekinov Alexey Victorovich
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Так как препарат применяется (пусть и для лечения других заболеваний), он уже должен был доказать свою безопасность, уверен Станислав Отставнов. Исследование, опубликованное американскими учеными, позволяет предположить, что польза от применения лекарства существует не только в результатах моделирования. Однако чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться независимого подтверждения результатов наблюдения.

Сами же ученые из Гарвардской медицинской школы указали, что клинические испытания препарата требуют государственного или благотворительного финансирования. Они уверены, что в случае успеха дисульфирам будет хорошим кандидатом в качестве терапевтического средства против COVID-19 для распространения по всему миру, в том числе среди населения с низким уровнем доходов. Для примера, средняя цена препаратов на основе дисульфирама в России — около 1,5 тыс. рублей, что ниже, чем стоимость других лекарств, применяемых от коронавируса, присутствующих на рынке сегодня.

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