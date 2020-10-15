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Орловский губернатор заявил о поражении легких после заражения COVID-19

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков, заболевший коронавирусом, 15 октября рассказал, что у него на фоне болезни поражена существенная доля легких.

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О том, что глава региона получил положительный результат теста на коронавирус, стало известно 12 октября. Он тогда заявил, что заболела также вся его семья.

В четверг в эфире Instagram Клычков поделился, что в первый день после обнаружения у него COVID-19 чувствовал себя хорошо.

«Потом резко температура под 39 градусов, ни спать, ни есть, ничего, поражение легких начинает происходить резко. <...> Надеюсь, что всё будет хорошо, хотя сейчас уже доля поражения легких достаточно существенная», — подчеркнул глава Орловской области.

Кроме того, Клычков отметил, что у него болезнь протекает сложнее, чем у других членов семьи.

По последним данным, в России зафиксировано 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах и 23 491 летальный исход. Выздоровели 1 048 097 человек.

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При этом на Орловскую область приходится 10 005 таких случаев. В регионе скончался 141 человек с диагностированным COVID-19, вылечились 7829 жителей.

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