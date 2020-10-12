У губернатора Орловской области выявили коронавирус

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в понедельник, 12 октября, в своем Instagram.

«Пришел у меня вчера тест, и я заразился коронавирусом <…> несмотря на все меры безопасности, которые я предпринимал лично для себя. Очень жаль, что и вся моя семья заболела», ― рассказал глава региона.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране выстроена целая система для борьбы с COVID-19, что позволяет избежать полного локдауна.

Представитель Кремля также сообщил, что, несмотря на прирост числа заболевших, жестких мер пока не вводится, однако, как и прежде, жизнь и здоровье людей являются абсолютным приоритетом для властей.

9 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что заболел коронавирусом и будет две недели работать в режиме самоизоляции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровел 1 024 235 человек.

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