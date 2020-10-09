У главы Самарской области нашли коронавирус

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусной инфекцией и будет две недели работать в режиме самоизоляции. Об этом он сообщил в пятницу, 9 октября, на своей странице в Instagram.

«От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции. Всем здоровья», — написал Азаров.

Он добавил, что в ближайшее время в регионе сформируют 10 дополнительных экипажей скорой помощи для выездов к больным с подозрением на коронавирус. Губернатор также решил передать медикам свой личный автомобиль.

Помимо этого, Азаров сообщил о своем решении выделить средства из бюджета для пополнения запасов медикаментов в регионе. «Только совместными усилиями сможем избежать весенней ситуации, простоя в экономике и ограничений, которых я не хочу так же, как и вы», — добавил губернатор.

По последним данным, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.