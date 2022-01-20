Губернатор Орловской области во второй раз заболел COVID-19

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел коронавирусом. Об этом 20 января рассказал в Instagram сам глава региона, добавив, что чувствует себя хорошо.

«Ближайшее время проведу на самоизоляции дома, заболел коронавирусом. После вакцинации вирус переносится значительно легче. Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо», — рассказал Клычков в ходе прямого эфира в соцсети.

Клычков уточнил, что тест на коронавирус оказался положительным у всей семьи, за исключением двух старших сыновей. Сейчас глава региона и его родственники соблюдают домашний режим, губернатор продолжает работу дистанционно.

В первый раз Клычков заболел COVID-19 в октябре 2020 года. Тогда глава Орловской области рассказывал, что у него на фоне болезни поражена существенная доля легких.

Вместе с Клычковым тогда также заболела вся его семья. Сам он рассказывал, что болезнь у него протекает сложнее, чем у других членов семьи

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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