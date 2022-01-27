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Суд арестовал экс-главу подмосковного Росимущества по делу о взятке

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Бабушкинский суд Москвы арестовал до 25 марта экс-главу регионального управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова, которого задержали по подозрению в получении взятки. Об этом в четверг, 27 января, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь суда Александра Савельева.

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Следственные органы направили суду в тот же день ходатайство об аресте Пешкова до 26 апреля, но суд арестовал подозреваемого на другой срок.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя Росимущества Подмосковья Николая Пешкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, сроком по 25 марта 2022 года включительно», — отметили в пресс-службе.

По данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

О том, что Пешкова задержали, стало известно ранее в этот день.

Согласно опубликованным материалам дела, бывшему чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее, 19 января, бывшего заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева задержали в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где он несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора.

В МВД рассказали, что замминистра помещен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. 21 января Хорошевский суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца, напоминает «Газета.Ru». Вину фигурант не признал.

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