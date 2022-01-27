Прямой эфир
Общество
В России социальные выплаты вырастут на 8,4% с 1 февраля
Мир
В ЛНР заявили об украинских военных в зоне отвода сил в Донбассе
Мир
Лавров сообщил об отсутствии в заявлении США ответа по нерасширению НАТО
Мир
В ФРГ заявили о готовности включить СП-2 в список санкций против РФ
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Общество
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище
Экономика
Минфин РФ предложил новые правила криптовалютных операций
Общество
Москвичам пообещали снегопад к концу недели
Мир
Дело возбудили против руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре
Мир
Спецслужбы ДНР переведены в режим повышенной готовности

В Подмосковье за взятку задержан экс-глава управления Росимущества

В Подмосковье задержали экс-главу управления Росимущества области Николая Пешкова
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области за взятку задержали экс-главу регионального управления Росимущества Николая Пешкова. Следствие ходатайствует о его аресте. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в суде.

Согласно опубликованным материалам дела, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сорвали куш: дороже других стране обошлись экономические преступления
«Белые воротнички» незаконно обогатились почти на 650 млрд рублей

В пресс-службе Бабушкинского районного суда уточнили, что в суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Пешкову меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля.

Ранее, 19 января, бывшего заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева задержали в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где он несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Токарев вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

В МВД рассказали, что замминистра помещен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. 21 января Хорошевский суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца, напоминает «Газета.Ru». Вину фигурант не признал.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022