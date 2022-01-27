В Подмосковье за взятку задержан экс-глава управления Росимущества

В Московской области за взятку задержали экс-главу регионального управления Росимущества Николая Пешкова. Следствие ходатайствует о его аресте. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в суде.

Согласно опубликованным материалам дела, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В пресс-службе Бабушкинского районного суда уточнили, что в суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Пешкову меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля.

Ранее, 19 января, бывшего заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева задержали в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где он несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Токарев вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании, а также совершил нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

В МВД рассказали, что замминистра помещен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. 21 января Хорошевский суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца, напоминает «Газета.Ru». Вину фигурант не признал.