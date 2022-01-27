В ГД назвали преждевременными разговоры о возрождении ДРСМД после ответа США

Говорить о возрождении каких-либо договоров после получения Россией ответа от США по гарантиям безопасности преждевременно. Об этом в четверг, 27 января, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя статью в газете The New York Times.

В материале издания, опубликованном накануне, отмечалось, что ответы Североатлантического альянса и Соединенных Штатов на предложения РФ по гарантиям безопасности открывают дверь для взаимных ограничений ядерных вооружений средней и малой дальности, в том числе для возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет «Газета.Ru».

«Считаю, что говорить о возрождении каких-либо договоров пока преждевременно. Россия выдвигала свои требования по безопасности не для того, чтобы ограничить нахождение определенного класса наступательных вооружений в Европе. Нам нужны общие гарантии, а не отдельные ссылки. Пакет условий России не подлежит скидкам или оговоркам: он либо выполнен, либо нет», — подчеркнул Белик.

Как отметил депутат, Россию прежде всего интересует отступление НАТО от границ. На своей территории альянс может располагать всё, что хочет, но это не должно касаться стран, граничащих с РФ, заключил политик.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных документах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что Вашингтон готов к сотрудничеству и коммуникации с Москвой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. Также он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны. Министр указал на то, что США в своем заявлении по гарантиям безопасности не ответили на вопрос о нерасширении НАТО на восток.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.