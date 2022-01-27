Прямой эфир
Общество
В России социальные выплаты вырастут на 8,4% с 1 февраля
Спорт
У тренера сборной России по биатлону выявлен COVID-19 по прилете в Пекин
Мир
МИД РФ анонсировал визит Лаврова в Китай
Мир
В ФРГ заявили о готовности включить СП-2 в список санкций против РФ
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Общество
Регионам выделят более 7 млрд рублей для стабильной работы поликлиник
Общество
Москвичи с симптомами ОРВИ смогут открыть больничный дистанционно
Мир
Дело возбудили против руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре
Общество
Вирусолог предрек спад волны «Омикрон»-штамма в России с 10 февраля
Сюжет:

В ГД назвали преждевременными разговоры о возрождении ДРСМД после ответа США

Депутат Белик: говорить о возрождении ДРСМД после ответа США по гарантиям безопасности преждевременно
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Говорить о возрождении каких-либо договоров после получения Россией ответа от США по гарантиям безопасности преждевременно. Об этом в четверг, 27 января, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя статью в газете The New York Times.

В материале издания, опубликованном накануне, отмечалось, что ответы Североатлантического альянса и Соединенных Штатов на предложения РФ по гарантиям безопасности открывают дверь для взаимных ограничений ядерных вооружений средней и малой дальности, в том числе для возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет «Газета.Ru».

Вам письмо: что США ответили России о гарантиях безопасности
МИД России подтвердил, что НАТО и США передали письменный ответ по гарантиям безопасности

«Считаю, что говорить о возрождении каких-либо договоров пока преждевременно. Россия выдвигала свои требования по безопасности не для того, чтобы ограничить нахождение определенного класса наступательных вооружений в Европе. Нам нужны общие гарантии, а не отдельные ссылки. Пакет условий России не подлежит скидкам или оговоркам: он либо выполнен, либо нет», — подчеркнул Белик.

Как отметил депутат, Россию прежде всего интересует отступление НАТО от границ. На своей территории альянс может располагать всё, что хочет, но это не должно касаться стран, граничащих с РФ, заключил политик.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных документах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что Вашингтон готов к сотрудничеству и коммуникации с Москвой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. Также он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны. Министр указал на то, что США в своем заявлении по гарантиям безопасности не ответили на вопрос о нерасширении НАТО на восток.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022