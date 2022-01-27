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Лавров сообщил об отсутствии в заявлении США ответа по нерасширению НАТО

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Соединенные Штаты в своем заявлении по гарантиям безопасности не ответили на вопрос о нерасширении НАТО на восток. Об этом в четверг, 27 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вам письмо: что США ответили России о гарантиях безопасности
МИД России подтвердил, что НАТО и США передали письменный ответ по гарантиям безопасности

«Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО. Теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они подтверждены были в рамках ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. — Ред.) не единожды, в том числе на высшем уровне. Мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение этой лукавой позиции наших западных коллег», — рассказал глава МИД России.

В данный момент российское внешнеполитическое ведомство изучает ответ США, сообщил министр.

«Сейчас изучаем ответ, который получили от американцев и который, как сам [госсекретарь США Энтони] Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря [НАТО Йенса] Столтенберга», — отметил дипломат.

Оба документа Москва рассматривает «в комплексе», добавил глава ведомства.

Ранее, 26 января, посол США Джон Салливан передал письменные ответы Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.

В тот же день Лавров сообщил, что Россия примет ответные меры, если не получит конструктивный ответ на предложения о гарантиях безопасности.

25 января сенатор Алексей Пушков предрек следующий раунд расширения НАТО к границам России. Вашингтон попытается перейти к жесткому торгу, любой шаг США будет обусловлен новыми требованиями к Кремлю, предупредил парламентарий.

10 января замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности России, нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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