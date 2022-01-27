Прямой эфир
Общество
В Новосибирской области выявили первые случаи «Омикрона»
Общество
В Москве приостановлено движение на центральном участке МЦД-2
Мир
В Казахстане отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и АНК
Общество
В Приамурье началась вакцинация от COVID-19 детей и подростков
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Общество
В 165 школах России ввели карантин из-за коронавируса
Экономика
Минфин РФ предложил новые правила криптовалютных операций
Общество
Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19
Мир
Съезд правящей партии Казахстана рассмотрит вопрос об избрании председателя
Мир
Спецслужбы ДНР переведены в режим повышенной готовности
Сюжет:

Ученый оценил опасность обнаруженного в ЮАР коронавируса для человека

Ученый Барчук оценил, насколько опасным может быть обнаруженный в ЮАР коронавирус NeoCoV
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук в четверг, 27 января, в беседе с «Известиями» оценил вероятность перехода от животных к человеку коронавируса NeoCoV.

Вместе и навсегда: в ЕС предрекли COVID судьбу сезонного заболевания
Почему в Европе смягчают ограничения, несмотря на рост заболеваемости

Накануне китайские ученые предупредили о риске такого перехода вируса NeoCoV, который ранее был обнаружен на территории ЮАР.

По словам исследователей, для взаимодействия с организмом человека, вирусу необходима определенная мутация, а пока он угрожает только летучим мышам.

«Данные о новых коронавирусах будут приходить к нам постоянно, но только результаты эпидемиологических исследований смогут сказать об их реальной опасности для человека. Такие варианты, как NeoCov всегда есть на Земле, но невозможно точно предсказать, когда и что в них поменяется. Мы не знаем, произойдет ли у летучих мышей именно та мутация, которая сделает его опасным для нас, как мы не знали, где и когда появится штамм «Омикрон», — сказал Барчук.

7 января ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно, в течение года в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022