Ученый оценил опасность обнаруженного в ЮАР коронавируса для человека

Директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук в четверг, 27 января, в беседе с «Известиями» оценил вероятность перехода от животных к человеку коронавируса NeoCoV.

Накануне китайские ученые предупредили о риске такого перехода вируса NeoCoV, который ранее был обнаружен на территории ЮАР.

По словам исследователей, для взаимодействия с организмом человека, вирусу необходима определенная мутация, а пока он угрожает только летучим мышам.

«Данные о новых коронавирусах будут приходить к нам постоянно, но только результаты эпидемиологических исследований смогут сказать об их реальной опасности для человека. Такие варианты, как NeoCov всегда есть на Земле, но невозможно точно предсказать, когда и что в них поменяется. Мы не знаем, произойдет ли у летучих мышей именно та мутация, которая сделает его опасным для нас, как мы не знали, где и когда появится штамм «Омикрон», — сказал Барчук.

7 января ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно, в течение года в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди.

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