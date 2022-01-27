Ученые заявили о потенциальной опасности обнаруженного в ЮАР коронавируса

Китайские ученые предупредили о риске перехода от животных к человеку коронавируса NeoCoV, который ранее был обнаружен на территории Южной Африканской Республики. Об этом сообщается в статье, опубликованной в среду, 26 января, на портале bioRxiv.

«Случаи распространения данной группы вирусов необходимо тщательно отслеживать, особенно учитывая их потенциал появления у людей», — говорится в публикации.

По словам исследователей, для взаимодействия с организмом человека вирусу необходима определенная мутация, а пока он угрожает только летучим мышам. В тоже время специалисты подчеркнули, что природа NeoCoV во многом остается загадочной.

На данный момент исследованию присвоен статус препринт — это означает, что в будущем его должны будут проверить эксперты.

7 января ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно, в течение года в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди

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