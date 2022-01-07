Китайские ученые заявили о происхождении «Омикрона» от мышей

Ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Исследования специалистов опубликовали в научном журнале Journal of Genetics and Genomics.

Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно в течение года, в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди.

Ранее ученые считали, что этот штамм коронавируса возник в организме у человека с сильно ослабленным иммунитетом.

4 января научный руководитель общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что «Омикрон» может циркулировать от человека к животному и наоборот. Ученый опасается, что такая бесконечная передача «Омикрона» может привести к его мутации.

28 декабря 2021 года в журнале JAMA Internal Medicine опубликовали исследование американских ученых, которые заявили, что в будущем из-за людей со слабым иммунитетом могут появиться новые штаммы коронавируса.

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