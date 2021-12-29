Ученые в США назвали источник будущих мутаций коронавируса SARS-CoV-2

Из-за людей с подорванным иммунитетом в ближайшем будущем могут появиться новые штаммы коронавируса. Об этом заявили американские ученые, исследование которых 28 декабря опубликовано на сайте журнала JAMA Internal Medicine.

В научной работе участвовала группа медиков, в том числе сотрудники университетов Джонса Хопкинса, Небраски, Колорадо, Висконсина и других научных организаций. Специалисты изучили данные Национального когортного сотрудничества по COVID.

В исследовании изучались пациенты, получившие хотя бы одну вакцину против COVID-19 с 10 декабря 2020 года по 16 сентября 2021-го.

Оказалось, что риск развития инфекции у пациентов с дисфункцией иммунитета на 20–33% выше, чем у остальных.

«Люди с иммунной дисфункцией, такой как ВИЧ-инфекция, ревматоидный артрит и трансплантация органов, имели более высокие показатели «прорывной» инфекции и худшие иммунные результаты после полной или частичной вакцинации — по сравнению с лицами без иммунной дисфункции», — утверждают исследователи.

К формированию новых штаммов коронавируса может привести длительное инфицирование больного со сниженным иммунитетом, так как мутации в геноме SARS-CoV-2 ускоряются.

Привитым пациентам, имеющим слабую иммунную систему, рекомендовано соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Россия стала первой и единственной страной, изучившей в Южно-Африканской Республике штамм «Омикрон». Также она уточнила, что невакцинированные граждане тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

По ее словам, «Омикрон» уже занимает доминирующие позиции в ряде стран и, вероятно, постепенно вытеснит вариант «Дельта». При этом в России такой ситуации не наблюдается.

22 декабря директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты» и может составить ей серьезную конкуренцию, в том числе в России.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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