Экономист рассказал о мотивации предложившего ряд правил для криптовалют Минфина

Сейчас идет поиск цивилизованного выхода из ситуации с криптовалютами, а Минфин России, предлагая новые правила криптовалютных операций, пытается расширить налоговую базу, в том числе за счет таких операций. Об этом заявил «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, комментируя инициативу ведомства в четверг, 27 января.

«Однако эти инструменты создавались для обхода государства, поэтому сопротивление участников будет очевидно и в дальнейшем», — сказал он.

По словам Домащенко, возможно, какая-то незначительная часть рынка попробует зайти в новое правовое поле, формируемое государством. Однако в успех не очень верится, подчеркнул экономист. Он привел в пример рынок Форекс, который «пытались сделать цивилизованным», однако этот сегмент под контролем Банка России получился «крайне малым на фоне значительного не подконтрольного Форекса для частников».

Ранее в этот же день стало известно, что Минфин направил зампреду правительства Дмитрию Чернышенко письмо с предложением о введении новых правил криптовалютных операций без их запрета. В министерстве подчеркнули, что нельзя полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты.

В новой концепции предлагается проводить операции с криптовалютами через банки и разделять владельцев криптокошельков на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. В министерстве также рекомендовали начать контролировать операции с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн» и разрешить участвовать в операциях физическим и юридическим лицам.

20 января ЦБ представил доклад, в котором отмечалось, что криптовалюта угрожает экологии России и ее энергообеспечению. В регуляторе подчеркнули, что с криптовалютами связано много случаев мошенничества.

В связи с этим Центробанк предложил ввести ответственность для российских юридических и физлиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также предлагалось запретить финансовым организациям вкладывать свои деньги в криптовалюты и связанные с ними инструменты.