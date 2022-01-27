Монета в законе: рынок выступил против запрета криптовалют

В правительстве получили концепцию Минфина по регулированию криптовалют — там уже изучают документ, рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина. По пути регулирования, а не запрета цифровых денег сегодня идут и другие страны, отметили опрошенные «Известиями» аналитики. Участники крипторынка тем временем призывают легализовать в России майнинг цифровых денег: это позволит пополнить бюджеты регионов дополнительными налогами. Впрочем, Россия уже входит в тройку крупнейших майнинговых центров и лидеров по числу держателей криптовалют.

На грани закона

В Минфине разработали концепцию регулирования крипторынка и обсуждают ее с правительством. Такой подход позволит защитить интересы граждан и тех, кто использует цифровые активы в других технологических решениях, а также обеспечить прозрачность этой сферы. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на прошедшей 25 января конференции «Криптоактивы: всё, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить». Он отметил, что страны из «большой двадцатки» не идут по пути запрета криптовалют и не следует подавлять развитие высокотехнологической индустрии в стране.

В пресс-службе правительства «Известиям» подтвердили получение предложений Минфина и сообщили, что изучают документ.

Справка «Известий» 20 января ЦБ выпустил доклад, в котором предложил ввести запрет на майнинг, организацию выпуска и обращения криптовалют, в том числе через криптобиржи и специальные платформы между пользователями, а также на инвестиции в нее финансовых организаций.

Запрет криптовалют позволит избежать вложений в них со стороны массовых инвесторов, что может нести риски финансовой стабильности и потребовать государственной поддержки, сообщила на конференции директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. По ее словам, для развивающихся стран, в том числе для России, высок риск криптоизации и потери суверенитета национальной валюты, что может привести к росту инфляции, проблемам в финансовом секторе и т.д.

По данным ЦБ, некоторые россияне покупали оборудование для майнинга в кредит. Использование займов для такой деятельности еще больше увеличивает риски, уверена Елизавета Данилова. Она предложила развивать цифровую экономику без денежных суррогатов.

Против запрета криптовалюты выступил депутат Госдумы РФ Андрей Луговой. По его словам, за введение регулирования выступают все участники обсуждения, кроме ЦБ. В ближайшие два месяца будут внесены предложения по контролю этого сегмента. Среди них выделение круга субъектов с правом совершать операции с криптовалютами — банков с соответствующей лицензией, криптообменников и т.д., введение регистрации для иностранных бирж, проверка цифровых активов в отношении к нелегальной деятельности и ряд других. Запрет крипты только переведет ее из «серой» зоны в «черную» и проблемы усугубятся, уверен депутат. При этом блокчейн-сервисы позволят выстроить прозрачную систему и отслеживать криминальные действия с цифровыми активами.

Если правительство поддержит законодательную инициативу Госдумы по регулированию, то в течение полутора лет в России может появиться правовое поле для криптовалют, сообщил на конференции Андрей Луговой. Значительные подвижки в этой сфере произойдут после принятия закона о налогообложении. Его одобрения во втором чтении он ожидает уже в этой сессии.

Введение регулирования для сферы криптовалют поддержал и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, стоит разрешить майнинг и операции с цифровыми активами, установив налоги на эту деятельность и обязав производителей платить тарифы на электроэнергию для бизнеса, а не льготную стоимость, как это часто происходит сейчас. При этом инвестировать в крипту разрешить только квалифицированным инвесторам.

«Известия» направили запросы в Минфин и крупнейшие банки.

Пути развития

Уровень вовлечения граждан в сферу криптовалют очень высок, на текущий момент вложения россиян в крипту достигают порядка $100 млрд, а производство на территории страны составляет $2 млрд в год, оценил Андрей Луговой.

Запрет криптовалют неэффективен, так как технологии позволяют его обойти, однако это будет тормозить развитие индустрии, сообщила на конференции помощник директора по финансовому надзору и регулированию Международного валютного фонда Марина Моретти. По ее мнению, технологии в основе криптовалют позволят ускорить трансграничные платежи, снизить неравенство на рынке, а также обеспечить мгновенный доступ к финуслугам.

Нельзя использовать технологию блокчейна и выступать против криптовалют — на ее основе будут появляться новые финансовые сервисы, большой объем капитала будет вливаться в токены, цифровизацию активов и цифровую идентификацию и нелогично отказываться от таких возможностей, уверен управляющий директор Simoleon Long-Term Value Дэн Вулф.

Ближайшие к России соседи, например Узбекистан и страны Прибалтики, также решили вводить именно регулирование криптовалют, подчеркнул директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. По его словам, большинство стран работает над законодательством в этой сфере и пытается не допустить оттока капитала и инноваций из государства, а риски, угрожающие финансовой стабильности, сомнительны. Компания уже работает над предложениями по регулированию рынка для Банка России. По их мнению, полностью доступ к криптовалютам не стоит ограничивать даже для неквалифицированных инвесторов.

Майнинг также стоит разрешить, так как в России дешевая электроэнергия и страна может стать популярна для майнеров, которые будут платить налоги в бюджеты регионов, сообщил ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. РФ входит в тройку крупнейших майнинговых центров и тройку лидеров по числу держателей криптовалют. Запрет этого сегмента приведет к оттоку специалистов и капитала, уверен эксперт.

Майнинг и инвестиции в крипту должны регулироваться для безопасности участников рынка и получения налогов государством, считает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. По его мнению, никакого риска для стабильности финансовой системы цифровые валюты не несут, при этом риски стать жертвами мошенничества для граждан повышаются из-за отсутствия регулирования.