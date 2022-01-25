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Блок — чей: в России обсуждают токенизацию безналичных расчетов

Какие транзакции могут промаркировать и зачем это нужно
Фото: Depositphotos/ridofranz
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Блок — чей: в России обсуждают токенизацию безналичных расчетов
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2022-01-24 18:15:07
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В РФ обсуждают введение токенизации безналичных расчетов. Такой сценарий прорабатывался на заседании в ЦБ, сообщили «Известиям» в регуляторе. На встрече присутствовали представители Ассоциации банков России, ВТБ и ПСБ, рассказали их представители. Подобная маркировка позволит отслеживать движение денег, выделенных государством, — например, в ходе госзакупок или в качестве выплат многодетным и пенсионерам. Обсуждение токенизации может быть связано с потенциальным запретом криптовалют, предположили эксперты.

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Именные операции

Банк России в конце 2021 года провел рабочую встречу с представителями ассоциаций и участников рынка, заявили «Известиям» в ЦБ. Её цель заключалась в том, чтобы подтвердить целесообразность внедрения предложений о безналичных расчетах в токенизированной форме для всех участников рынка и финансовой системы в целом. Обсуждение может быть продолжено после проведения опроса участников рынка на эту тему, уточнили в регуляторе.

Такой опрос проводит Ассоциация банков России, заявил «Известиям» ее вице-президент Алексей Войлуков. Он напомнил, что в начале 2021 года АБР уже направляла эту концепцию в ЦБ (ее инициатором внутри ассоциации был «Сбер») в качестве альтернативы внедрению цифрового рубля. Однако тогда регулятор скептически отнесся к этой идее.

Если к текущим безналичным расчетам «приделать» токены, то операции станут именными и персонифицированными. Для этого не надо создавать новую архитектуру — достаточно сделать донастройку существующих систем. Предполагается, что такой инструмент не будет противовесом цифровому рублю — это будет еще один вариант, — пояснил Алексей Войлуков.

Блок — чей
рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, с помощью токенизации безналичных расчетов будет удобно отслеживать, как были потрачены бюджетные деньги, в том числе те, что выделяются по целевым программам. Например, каким образом тратятся средства, направленные на восстановление территорий после стихийных бедствий, или деньги, начисленные в качестве социальных выплат (например, многодетным семьям или пенсионерам).

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На встрече в ЦБ также присутствовали представители ВТБ и ПСБ, сообщили «Известиям» в банках. ВТБ участвует в обсуждении этой инициативы и взаимодействует с регулятором по определению оптимального решения для всех участников рынка, подчеркнули в кредитной организации.

— Расширение функционала безналичных расчетов уже идет — например, внедряется функционал СБП в расчеты B2B. Ключевыми в данном случае выступают позиция ЦБ и его взгляд на развитие расчетной функции. Если регулятор одобрит проект токенизации [безналичных расчетов], возможно, появится потенциал сокращения стоимости и облегчения контрольных функций. Например, тех, которые связаны с контрактным финансированием и отслеживанием целевого использования по кредитным сделкам, — пояснил руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

Он подчеркнул, что сейчас для рынка в приоритете внедрение цифрового рубля, в котором в ПСБ видят большие перспективы. По словам источника «Известий», который принимал участие во встрече ЦБ, Банк России не планирует создавать платформу для маркировки безналичных платежей, однако он готов узаконить этот функционал и сопровождать его внедрение.

Блок — чей
цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Справка «Известий»

Токенизация — это маркировка денег. Например, каждому рублю может присваиваться код или номер, внесенный в определенный реестр. Это позволяет отследить движение средств. Во время обсуждения форм внедрения цифрового рубля зимой 2020/21 года, помимо наделения токенами каждого рубля также предлагалось присваивать деньгам «атрибуты», дающие возможность проводить сделки по «смарт-контрактам» — с их помощью можно контролировать, на что именно тратятся средства.

Белее и прозрачнее

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Повышение прозрачности расчетов — одна из основных целей внедрения цифрового рубля, пилотирование которого Банк России анонсировал в 2022 году. Предполагается, что третью форму нацвалюты будет эмитировать сам ЦБ.

В современном мире часть активов перетекает в децентрализованные финансы (для которых используются блокчейн и распределенные реестры), и для банков токенизация безналичных трансакций может стать полем для запуска новых продуктов — депозитных, кредитных, ожидает руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он подчеркнул, что основная задача маркировки средств — это отслеживание движения денег. При этом для клиента процесс проведения операции никак не поменяется.

Централизованные базы данных о платежах позволяют видеть, на что люди тратят деньги. Это шаг к более правомерному использованию средств. Возможна моментальная реакция, если система фиксирует аномалии. Обеление поможет государству, в том числе, более эффективно отслеживать поступление налогов. А также знать, на что тратятся как крупные государственные ассигнования (тендерные платежи, госзакупки), так и деньги, выделенные физлицам, — например, многодетным или пенсионерам, — разъяснил Егор Кривошея.

Блок — чей
майнинг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Блокчейн-технология предполагает, что второго такого же токена с таким же кодом внутри системы не существует и подделка валюты становится технически невозможной, добавил аналитик «Финама» Андрей Маслов. Кроме того, он отметил, что блокчейн предполагает полную прозрачность при шифровании кода, однако ключ шифрования уникален и не может быть подделан. В то же время эксперт напомнил: в январе ЦБ выступил с инициативой по запрету майнинга и использования криптовалют в России. В «Финаме» полагают, что регулирование криптовалюты и внедрение токенизации рублей могут быть взаимосвязанными процессами — таким образом регулятор пытается использовать технологию блокчейна в собственных целях.

Полный запрет майнинга, выпуска, обращения и обмена криптовалют предложен в докладе ЦБ, опубликованном в январе. Причиной регулятор назвал значительные риски для российского финансового рынка от использования цифровых валют. Центробанк утверждает, что россияне могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, поскольку зависит от информационного фона, а биржи «нередко становятся объектами хакерских атак».

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