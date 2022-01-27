Минфин РФ предложил новые правила криптовалютных операций

Минфин РФ предложил ввести новые правила криптовалютных операций без их запрета. Соответствующий документ министерство направило зампреду правительства Дмитрию Чернышенко 27 января.

В министерстве указали на то, что полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, нельзя.

«Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях», — приводит текст документа РБК.

В Минфине считают, что криптовалютные операции необходимо регулировать, так как это приведет к увеличению доходов бюджета за счет налогов и страховых взносов.

В новой концепции предлагается проводить операции с криптовалютами через банки, а также разделять владельцев криптокошельков на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Также Минфин предложил контролировать операции с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн», и разрешить участвовать в операциях физическим и юридическим лицам.

25 января директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков заявил, что запрещать криптовалюту не стоит. Он отметил, что регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан.

20 января Центробанк представил доклад, в котором заявил, что от криптовалюты идет угроза экологии страны и ее энергообеспечению. Кроме того, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества.

В связи с этим Банк России предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

В тот же день президент Ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин отметил, что Центробанку надо научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться запретить его.

В свою очередь, один из основателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, может привести к оттоку IT-специалистов и нанести урон ряду отраслей высокотехнологичной экономики. Он отметил, что Россия лидирует по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. По его словам, ему понятны опасения регулятора, однако лучше ограничиться мягким регулированием вместо полного запрета.

Президент России Владимир Путин призвал Банк России и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах.