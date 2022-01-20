Эксперты оценили позицию ЦБ по криптовалютам в России

Эксперты в области криптовалют и майнинга прокомментировали в четверг, 20 января, предложение ЦБ РФ запретить добычу и оборот данного типа финансов.

Так, президент ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин считает, что Центробанку следует научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться запретить его. По его словам, невозможно запретить операции с криптовалютой, понимая, что Центробанк их и не разрешает, поскольку не имеет управления этой индустрией. Он добавил, что большинство операций с криптовалютами идут через серые схемы, так как в России они не узаконены.

«Мы вернулись в эпоху децентрализованных денег, и ЦБ следует научиться этим управлять... Тем более что есть опыт регулирования — ОАЭ, Сингапур, Лихтенштейн и так далее», — сказал Припачкин в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что вопрос запрета майнинга криптовалют очень серьезен и ЦБ следует обсудить его со специалистами в данной области. Он отметил, что не готов однозначно говорить о том, что Россия пойдет на это.

«А вот запретить покупку криптовалюты в рублях и через российские банки они могут. По этой категории инвесторов такой запрет может сильно ударить», — цитирует Першикова «Ридус».

В свою очередь, эксперт по блокчейну и майнингу криптовалюты Михаил Худокормов назвал спорным и сложным намерение Центробанка РФ ввести полный запрет на майнинг и операции с криптовалютами в России.

Ранее в этот день Центробанк предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства.

Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты. По мнению аналитиков Банка России, криптовалюты создают риски для российского финансового рынка, они могут нести системные угрозы при отсутствии ограничений и вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций.

В четверг Bloomberg сообщил, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране. По данным издания, служба выступила за данный запрет, так как платежи, произведенные в криптовалюте, являются трудноотслеживаемыми.

В июле 2020 года глава государства Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.